Iisraeli president otsib valitsuse moodustamiseks uut kandidaati

Netanyahu parempoolne Likudi partei sai 23. märtsi valimistel võidu ja see andis talle mandaadi valitsus kokku panna. Valimised olid Iisraelis neljandad vähem kui kahe aasta jooksul ega andnud Likudile piisavat enamust.

Korruptsioonis süüdistatuna kohtu all oleval Netanyahul oli koalitisooni moodustamiseks aega 28 päeva, see sai täis teisipäeva südaööl.

Netanyahu oli sunnitud president Reuven Rivlinile tunnistama, et ei suutnud ka liitlaste toel 120-kohalises parlamendis enamust kindlustada.

Rivlin, kelle muidu suuresti tseremoniaalne roll on võtnud üha korduvate valimistega paisutatud mõõtmed, on väljendanud kahtlust, kas parlamendis leidub üldse keegi, kes suudaks valitsuse moodustada.

Mitu poliitikaeksperti ennustas kolmapäeval, et president annab võimaluse opositsioonijuht Yair Lapidile. Endise televisiooni uudisteankru tsentristlik erakond Yesh Atid jäi märtsivalimistel teiseks.

Bennett, kelle parteil on parlamendis vaid seitse kohta, oli kunagi Netanyahu liitlane ja kaitseminister, kuid viimasel ajal on nende suhted lagunenud.

Bennett ütles esmaspäeval, et oleks võinud Netanyahuga valitsuse moodustamises käed lüüa, kuid leidis, et peaminister ei suuda koalitsiooni luua. Ta lubas pingutada ühtsusvalitsuse nimel, et hoida ära viiendad valimised vähem kui kolme aasta jooksul.