Mitmes Euroopa riigis korraldati politseioperatsioon 'Ndrangheta maffia vastu

Itaalia juhtiv maffiaprokurör Federico Cafiero De Raho ütles, et Torino prokuratuuri juhitud erioperatsioon näitab, kui sügavalt on 'Ndrangheta seaduslikku äritegevusse sisse imbunud. Kahtlustuste järgi pesti kokaainimüügilt saadud tulusid restoraniäris, automüügis, toiduimpordis ja -ekspordis.

Calabria maffiasündikaat 'Ndrangheta rajati 1897. aastal ning see on levinud Itaaliast üle maailma. Sellel on hinnanguliselt kümme tuhat liiget.

'Ndranghetaga on raske võidelda, sest see on keskuseta võrgustik. Erinevalt Sitsiilia Cosa Nostrast puudub sel jäik hierarhia ning sellesse kuuluvatel perekondadel on otsuste langetamisel üsna suur autonoomia.