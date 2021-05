Serbia hakkab kodanikele vaktsineerimise eest raha maksma

«Kõik need..., kes on vaktsineeritud 31. maiks, saavad 3000 dinaari (25 eurot),» ütles president Aleksandar Vučić ajakirjanikele, lisades, et loodab kuu lõpuks jõuda kolme miljoni vaktsineerituni.

«Ma pole meditsiinikirjanduses veel tähele pannud, et kellelegi oleks Covid-19 vastu vaktsineerimise eest makstud,» ütles epidemioloogiaprofessor Zoran Radovanović AFPle. «Seega me võime olla esimesed nii Euroopas kui ka maailmas.»

Siiski hoiatas Radovanović, et raha eest vaktsineerimine võib olla kahe teraga mõõk. «See sunnib mõningaid äärmiselt vaeseid inimesi vaktsineerima, kuid teistes võib see tõrksust tekitada,» leidis ta.

«Kui riik maksab mulle midagi, mille kohta ta ütleb, et see on minu enda huvides, siis tundub see kahtlane,» arutles ta.