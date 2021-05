WHO loob Berliinis pandeemiate ja epideemiate luurekeskuse

WHO pandeemiate ja epideemiate luurekeskus alustab tööd veel sel aastal ja ta peaks tagama andmete kiire ja üksikasjalise analüüsi, et üleilmseid riske ette näha, neid vältida, avastada ja olla valmis reageerima.

«Covid-19 pandeemia on paljastanud lüngad üleilmsetes pandeemia- ja epideemialuure süsteemides,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ajakirjanikele.

«Viirusi, mis võivad esile kutsuda epideemiaid või pandeemiaid, tuleb veel,» hoiatas ta.

«Viirused liiguvad kiirelt. Aga andmed saavad veel kiiremini liikuda. Õige teabe korral saavad riigid ja kogukonnad olla tekkivatest riskidest üks samm ees ja säästa elusid.»

Saksa kantsler Angela Merkel leidis, et Berliin on keskuse jaoks hea koht, sest digivaldkonna ja tervishoiu alal on seal kõrgtase juba olemas, eeskätt Robert Kochi Instituudi puhul.

«Kui seda ekspertiisi hakkab täiendama WHO keskus, siis loob see Berliinis pandeemia- ja terviseuuringuteks ainulaadse keskkonna – keskkonna, mis annaks maailma riigijuhtidele ja valitsustele olulisi, tegevusteks vajalikke teadmisi,» märkis Merkel videosõnumis.

Keskus loodetakse tööle saada alates septembrist. Selle eelarve üle käivad veel arutelud, kuid käivitamiskulud katab Saksamaa.

«On signaale, mis ilmnevad enne epideemiat..., andmeid, mis annavad eelsignaale,» rääkis WHO hädaolukordade juht Michael Ryan, lisades, et selline info on vajalik varajaste otsuste tegemiseks.