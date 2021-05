USA katkestas Minuteman III raketi katsetuse

Avalduses ei täpsustatud kuhu rakett sihitud oleks, kuid tavaliselt tulistatakse neid Marshalli saartel asuva Kwajaleini atolli polügooni suunas. Raketi lennukaugus on 7700 kilomeetrit.

Minuteman III on teenistuses olnud 50 aastat ja see on alates 2005. aastast ainus maismaalt tulistatav mandritevaheline rakett USA arsenalis.