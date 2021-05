KOHALIK VAADE ⟩ Hispaania sai uue parempoolse kangelase

Üks restoran pakub külalistele rooga Patatas a lo Ayuso, mis on valmistatud kartulist ja ohtratest munadest. «Munadega» – nii öeldakse hispaania slängis, et kellelgi on kõvasti julgust. Ja seetõttu paljud madridlased, eriti väikeettevõtjad ja traditsioonilised konservatiivide valijad, Díaz Ayusot kiidavadki: ta on ninakas ja enesekindel.