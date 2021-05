Nigeerias kaks kuud tagasi röövitud tudengid vabastati

Kokku rööviti 39 noort, kuid julgeolekujõududel õnnestus kümme järgnenud nädalate jooksul leida. Ülejäänute asukoht oli siiani teadmata ja liikusid kuuldused, et vähemalt kolm neist lasti maha.

«Kaduna politseijuhatus on osariigivalitsusele teatanud, et metsanduskolledži ülejäänud õpilased vabastati,» ütles Aruwan.

Hästirelvastatud bandiitide jõugud Loode- ja Kesk-Nigeerias on viimastel aastatel hakanud üha sagedamini taolisi rünnakuid korraldama. Tihti röövitakse inimesi lunaraha nimel, samuti on teateid vägistamistest ja rüüstamistest. Viimase rünnakutelaine sihtmärkideks on olnud erinevad õppeasutused, kus röövitakse õpilasi.