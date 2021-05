Kreekas jätkuvad meeleavaldused tööreformi vastu

Ateenas ja teistes suuremates linnades on plaanis meeleavaldused ning ametiühingute streigid peatavad riigiametite ja ühistranspordi, välja arvatud busside töö.

Samuti on tühistatud või edasi lükatud on mitmed lennud, kuivõrd streigiga liituvad ka lennujuhid.

Valitsuse pressiesindaja Aristotelia Peloni ütles kolmapäeval, et reformiga «tuuakse seadus käesolevasse sajandisse, et see vastaks tänaste töötajate tõelistele vajadustele».