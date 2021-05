Euroopa Liit teeb ettepaneku koroonaravi ühtlustada

Lisaks ühishankega kindlustatud vaktsiinilepingutele on Euroopa Komisjonil kavas koostada 10 potentsiaalse koroonaravi portfell. Oktoobriks loodetakse saada kasutusluba kolmele uuele ravimile.

Seni on terves ELis ainsa koroonaravimina loa saanud viirusevastane remdesiviir.

"Vaktsineerimine päästab elu, aga see ei suuda veel Covid-19 kaotada. Meil on vaja tugevat tõuget ravi vallas, et vähendada haiglasse sattumist, kiirendada paranemist ja vähendada suremust," ütles EK tervise- ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides.