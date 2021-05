Leedu terviseminister teatas täna, et meditsiinitöötajad võivad sel aastal oodata palgatõusu, Vene Otseinvesteeringute Fond aga teatas, et Sputnik Lite on kasutuskõlblik ja selle tõhusus on 79,4 protsenti. Samal ajal kogub koroonavaktsiinide patentide tühistamise ettepanek rahvusvaheliselt positiivset tagasisidet.