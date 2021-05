«Ta võidab,» oli Financial Timesiga vesteldes Le Peni edus kindel sotsialistist endine majandusminister Arnaud Montebourg. «See on nagu Trumpi fenomen või Brexiti fenomen.»

Montebourg’i sõnul on Macroni probleemid tema isiksus ja oligarhiat soosiv poliitika, mistõttu ei õnnestu tal end enam esitleda riigi kaitsjana paremäärmusluse vastu. «Macroni vihatakse, kuna ta on ennast täis. Nii et ta pole kaitsevall. Tema on see, kes aitab proua Le Peni võimule.»