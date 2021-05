Merkel kannustas pandeemist hoolimata kliimavõitlusse investeerima

Merkel esines pandeemia tõttu virtuaalsena peetud iga-aastasel mitteametlikul Petersbergi kliimadialoogil ja tunnistas, et vaatab lähimaid aastaid murega.

«See pandeemia on rebinud meie eelarvetesse tohutud augud,» ütles ta.

«Oleme sellest pandeemiast võitu saamiseks päris palju investeerinud... Aga ikkagi ei tohiks me loobuda oma rahvusvahelistest kohustustest. See on suur ülesanne.»