Idaho idaosas sai koolitulistamises viga kolm inimest

Algselt teatati, et vahi alla on võetud üks meesõpilane, kuid hiljem selgus, et tulistajaks osutus hoopis kuuendas klassis õppiv tüdruk. Viimastel andmetel avas tüdruk tule ja haavas kolme inimest, kuid naisõpetajal õnnestus temalt seejärel relv kätte saada.