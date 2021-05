Tsihhanovskaja kutsus USAd kehtestama Lukašenkale uusi sanktsioone

«Lukašenka püüab kulutada aega, et Valgevene unustatakse. Seetõttu tahame kogu maailma tähelepanu Valgevene kriisile juhtida. Tähtis pole mitte ainult rahvusvaheline solidaarsus, vaid ka konkreetsed tegevused. Peaaegu iga päev on minu lapsed küsinud, kus nende isa on ja millal ta tagasi tuleb. Ja nii elavad Valgevenes tuhanded pered. Nad kannatavad režiimi repressioonide all iga päev,» rääkis Tihhanovskaja oma kõnes.