USA lapsed naasevad kooli relvad kaasas

Kell 9.00 tuli Ühendriikide teisest otsast Idahost teade kuuenda klassi tüdrukust, kes võttis koolikotist relva ja hakkas tulistama. Kaks kaasõpilast ja koolitöötaja said haavata.

Ühel õpetajal õnnestus tüdrukult relv ära võtta. 11-12-aastase lapse teo motiiv on jäänud selgusetuks.

Natuke aega hiljem evakueeriti New Mexico osariigis Albuquerque'is põhikool, sest õpetaja nägi ühel õpilasel relva. See osutus hiljem küll mobiiltelefoniks, aga juhtum näitab, kui kartlikuks on Ameerika õpetajad muutunud.