«Ma saan aru, et maailmaturud on otsustanud USA Moderna vaktsiini toetada, mis konkureerib tuliselt teise USA ja Euroopa Pfizeri toodanguga,» ütles Putin väljaandele TASS ja lisas: «Meie välismaised kolleegid on tõepoolest loonud väga innovaatilise ja modernse ravimi.»