Kliendid saavad Mr. Go Pizza automaadist valida nelja pitsaliigi vahel. Masin sõtkub taina ja klient saab läbi väikese klaasi vaadata ka pitsa valmimist.

Osad kohalikud olid nõus, et tegemist on hea lahendusega, kui tõepoolest aega napib, kuid paljud väljendasid selle üle õudust. «See näeb hea välja, kuid pitsa on palju väiksem ja vähemate lisanditega kui restoranis,» nentis kohalik pensionär Claudio Zampiga CNNile.