Maailma vanim inimene loobub olümpiatõrvikut kandmast

Perekond teatas aga, et kuna koroonaviiruse levikut ei ole kontrolli alla saadud, ei võta Tanaka teatejooksust osa.

Valitsus teatas täna, et pikendab Tokyos ja teistes piirkondades koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukorda ja laiendab piiranguid veel kahele prefektuurile.

Eriolukorra meetmed on jõus 31. maini ning sel ajal on piiratud majandustegevus, muu hulgas on suletud kaubanduskeskused, baarid ja restoranid. Samas pole Jaapani piirangud nii karmid kui teistes riikides nähtud sulgemismeetmed.