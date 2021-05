EL-i tippkohtumisel põhjustab vaidlusi viide soole

Vaidlused «soo» üle on käinud EL-i ametlikes ringkondades juba ammu, sest konservatiivsed Varssavi ja Budapest kardavad, et selle nende silmis ideoloogiliselt laetud termini abil võidakse suurendada LGBT inimeste õigusi.

«Poola rõhutab alati, kui tähtis on õiguslik selgus, ja et me peaksime jääma lepingu regulatsioonide juurde,» ütles üks tundmatuks jääda sooviv Poola ametnik.