Volkov: Amnesty taastab Navalnõi süümevangi staatuse

Amnesty otsustas 24. veebruaril, et ei tunnista enam Navalnõid süümevangina, sest ta on aastate eest vaenu õhutanud.

Navalnõi toetajad on süüdistanud inimõigusorganisatsiooni allumises Vene infooperatsioonile, kuid nüüd on see meelt muutmas. Navalnõi liitlane Leonid Volkov väitis, et Amnesty on teda teavitanud kavatsusest tuleval nädalal Navalnõi staatus süümevangina taastada.