Kohaliku politseivägivalda jälgiva ühenduse Temblores andmeil on meeleavaldustel alates nende algusest 28. aprillil surma saanud 37 inimest, kuid tegelik ohvrite arv on ilmselt märksa suurem, sest vähemalt 89 inimest on jäänud kadunuks, kirjutas Guardian. Vigastada on saanud üle 800 inimese.