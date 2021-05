Läti on Covid-19 vastase vaktsineerimise osas EL-is eelviimasel kohal

Lätis on seni 13,9 protsenti elanikest saanud koroonaviiruse esimese kaitsesüsti, mis Euroopa Haiguste Ennetuse ja Kontrolli Keskus (ECDC) andmeil tähendab, et Läti on sellega Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulgas eelviimasel kohal.