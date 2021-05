USA California osariigi elanikkond vähenes esimest korda

Reedel avaldatud andmed järgnevad USA rahvastikuameti eelmise nädala teatele, et California kaotab esmakordselt ühe koha kongressis, kuna viimasel aastakümnel on elanikkonna kasv olnud väiksem kui teistes osariikides.

Sellele vaatamata on 39,5 miljoni elanikuga California 52-liikmeline esindatus kongressis kõige suurem.

Viimastel aastatel on rohkem inimesi lahkunud Californiast kui sinna elama kolinud. Vabariiklaste väitel on see põhjustatud osariigi kõrgetest maksudest ja progressiivsest poliitikast.