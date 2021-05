Euroopa Liit kutsub Jeruusalemmas pingeid maandama

«Vägivald ja sellele õhutamine on vastuvõetamatud ning kõigi osapoolte vägivallatsejad peavad vastutama. Euroopa Liit kutsub võime üles kiirelt tegutsema, et maandada praegused pinged Jeruusalemmas,» kinnitas EL-i kõneisik avalduses.

Avalduses öeldakse veel, et Templimäel asuva pühakoja juures tuleb vägivallaõhutamist vältida ning status quo'd austada.

Al-aqsa mošeekompleks on moslemitele Meka ja Medina järel tähtsuselt kolmas pühakoht. Moslemid usuvad, et prohvet Muhamed tõusis sellest pühapaigast taevasse. Juutide seas on Al-Aqsa kompleks teada kui Templimägi.