Uuring: ibuprofeen ei muuda koroonanähte ägedamaks

Ajakirjas Lancet Rheumatology täna avaldatud seni kõige esinduslikum uurimus leiab, et need ravimid ei suurenda Covid-19 suremust ega põhjusta haiguse rängemat kulgu. Vaatlus põhineb 72 000 haiglapatsiendi andmetel.

«Nüüd on meil kindlad tõendid, et mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid on Covid-19 patsientide jaoks turvalised, mis peaks nii arstidele kui ka patsientidele kinnitama, et nende kasutamist saab sama moel jätkata nagu enne pandeemia algust,» kinnitas ta.