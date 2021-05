Afganistanis kooliplahvatuses hukkus 30 ja sai viga 52 inimest

«Sündmuspaigalt on kahjuks haiglatesse toimetatud 30 märtrit ja 52 vigastatud inimest,» lausus ajakirjanikele ministeeriumi pressiesindaja Tareq Arian.

USA on alustanud oma viimase 2500 sõduri väljaviimist vägivalla küüsis olevast Afganistanist, hoolimata takerdunud rahukõnelustest Talibani ja valitsuse vahel.

Ariani asetäitja Hamid Roshan lisas, et plahvatuse suhtes on alustatud uurimist. Ta kinnitas, et ohvrite hulgas oli ka õpilasi.