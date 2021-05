Itaalia loodab tühistada karantiininõuded EL-ist mai keskpaigaks

«Eesmärk on avada end külalistele välisriikidest, mis on jõudnud vaktsineerimise kõrge tasemeni, ning leevendada mõningaid meetmeid juba mai keskpaigaks,» lausus ta pärast arutelu tervishoiuminister Roberto Speranzaga.

«Me töötame selle nimel, et tühistada minikarantiin Euroopa maadest, Ühendkuningriigist ja Iisraelist saabujatele, kui nende test on negatiivne, kui neil on vaktsineerimistõend või kui nad on tervenenud koroonaviirusest viimase kuue kuu jooksul.»