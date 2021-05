Läti meedikud kutsuvad rakendama meetmeid koroona leviku tõkestamiseks

Meedikud rõhutasid, et andmed koroonaviirusega nakatumise kohta näitavad viimastel nädalatel selgelt seda, et epidemioloogiline olukord halveneb, seda kogu riigis ja praktiliselt kõikides vanusegruppides, seal hulgas laste ja noorte seas.

Kirjas märgiti, et umbes 90 protsenti koroonanakkuse juhtudest on Lätis seotud viiruse Briti tüvega. Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 435, mis on märkimisväärselt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest (340 juhtu).