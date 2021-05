Šoti Rahvusparteil jäi napilt puudu parlamendienamusest

Briti peaminister Boris Johnson kinnitas The Daily Telegraphile, et ei nõustu šotlaste iseseisvusreferendumiga isegi juhul, kui SNP saavutab parlamendienamuse.

«Ma arvan, et rahvahääletus on praeguses olukorras vastutustundetu ja hoolimatu,» leidis Johnson.

Sturgeon on seni kinnitanud, et tahab seaduslikku rahvahääletust ning see peaks toimuma, kui koroonaviiruse kriis on läbi ehk mitte enne kui 2023. aasta lõpus. Kui šotlased hääletavad iseseisvuse poolt, siis algatatakse Euroopa Liiduga taasliitumine.