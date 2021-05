Alžeeria mälestas 1945. aasta Prantsuse massitapmiste ohvreid

Rahutused viisid kaks nädalat kestnud veriste repressioonideni, mille käigus tapsid Prantsuse sõjaväelased tuhandeid moslemitest tsiviilisikuid. See oli tähtis peatükk Alžeeria pikas iseseisvusvõitluses.

Tapmistel oli oluline mõju koloniaalvõimude vastasele liikumisele ning see viis täieulatusliku iseseisvussõjani üheksa aastat hiljem ja see omakorda Alžeeria iseseisvumiseni 1962. aastal.

Alžeeria ametnikud on korduvalt nõudnud Prantsusmaalt täielikku ja ametlikku vabandamist koloniaalajastu poliitika eest ning president Abdelmadjid Tebboune on nimetanud 1945. aasta veresauna inimsusevastaseks kuriteoks.

«Ma kindlustasin teile rahu 10 aastaks,» ütles kindral Duval koloniaalvalitsusele saadetud kirjas. «Kui Prantsusmaa ei tee midagi, juhtub see uuesti, ainult järgmine kord on see hullem ja võib olla parandamatu.»