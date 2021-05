Hiina kanderaketi tükid langesid India ookeani

«Jälgimise ja analüüsi põhjal on selgunud, et 9. mail 2021 kell 10.24 sisenes Pikk Marss (Changzheng) 5B Yao-2 viimase astme vrakk atmosfääri piirkonnas 72,47 kraadi idapikkust ja 2,65 kraadi põhjalaiust,» teatas riiklik televisioon CCTV, lisades, et suurem osa sellest lagunes ja hävis sisenemisel.