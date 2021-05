Välismaa lühiuudised

EL: leping AstraZenecaga on kahtluse all

Euroopa Liit ei ole uuendanud tarnelepingut AstraZenecaga juunist edasi ning pole kindel, et seda ka tehakse, lausus ELi siseturuvolinik Thierry Breton eile. Breton ütles, et see ei tähenda tingimata ELi ja Briti-Rootsi vaktsiinitootja tehingute lõppu. «See pole läbi. Ootame ja vaatame,» ütles ta. Päev varem teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et EL sõlmis lepingu BioNTechi/Pfizeriga 1,8 miljoni doosi koroonavaktsiini ostmiseks. Lepingu eesmärk on tagada ELi 450 miljonile elanikule piisav vaktsiinivaru ka lisadoosi manustamiseks. Komisjoni sõnul on AstraZeneca valmis tarnima vaid kolmandiku tellitud 300 miljonist vaktsiinidoosist, mida ravimihiid juuniks lubas. AFP/BNS