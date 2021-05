Fauci: USA tegelik koroonasurmade arv on kahtlemata suurem

Ametlikel andmetel on riigis viiruse tagajärjel surnud üle 581 000 inimese, kuid neljapäeval avaldatud Washingtoni ülikooli uurimuse hinnangul on viiruse tagajärjel surnud üle 900 000 inimese.

«See on veidi rohkem, kui oleksin pakkunud,» lausus Fauci telekanali NBC saates «Kohtumine ajakirjandusega».

«Kuid usun, et pole kahtlust, et oleme loendanud vähem surmasid ja teeme seda jätkuvalt.»

USA on pandeemia algusest alates teatanud enam kui 32,6 miljonist nakatunust.

Nakkuskõver tõusis järsult pärast aastalõpu pühi, kuid jaanuarist alates on nakatumine vähenenud, sest vaktsineerimine on oluliselt kasvanud.

«Kõige raskem on selja taga. 58 protsenti täiskasvanud ameeriklastest on saanud vähemalt ühe kaitsesüsti ning üle 110 miljoni ameeriklase on täielikult vaktsineeritud,» lausus Valge Maja COVID-19 koordinaator Jeffrey Zients telekanali CNN saates «Olukorras riigis».