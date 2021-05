USA vabariiklaste seas kogub mõjuvõimu Trumpi toetaja Stefanik

Meedia arvates on Stefanik tõusnud tänud Trumpi kindlale kaitsmisele ja ekspresidendi toetusele.

Vaid 36-aastase ja kuue aasta jooksul USA kongressis tegutsenud Stefaniku eesmärk on meedia hinnangul vähendada Trumpi kritiseerinud konservatiivi Liz Cheney tähtsust. Dick Cheney tütar Liz Cheney ei ole läinud kaasa Trumpi väidetega, et võit võeti temalt valimistel pettusega, mida Stefanik samal ajal on toetanud mitmete sõnavõttudega.