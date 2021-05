Colorados lasti sünnipäevapeol maha kuus inimest

Tunnistajate kirjeldusel saabus peole mees, kes hakkas valimatult tulistama ja lasi seejärel ennast maha. Sünnipäevapeol viibis ka lapsi, kuid kõik nad pääsesid vigastusteta. Kõik lapsed on antud sugulaste hoole alla.

«Mu süda on murtud nende perede pärast, kes on kaotanud kellegi, keda nad armastavad, ja laste pärast, kes on kaotanud oma vanemad,» ütles Colorado Springsi politseiülem Vince Niski avalduses.