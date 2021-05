Propaganda masinavärk on täistuuridel käima tõmmatud, sest enne juulikuist sajandat sünnipäeva on Hiina võimuparteil vaja näidata oma saavutusi vaese ja sõdadest räsitud rahva vormimisel globaalseks superjõuks.

Igapäevaselt voorib tuhandeid turiste Lääne-Hiina Yan'ani linna, et näha kohta, kus Mao Zedong oma kamraadidega 1935. aastal koobastes redutas, et hakata sealt revolutsiooni ehitama. Linn on saanud endale selle järgi hüüdnime «Punane Püha maa».