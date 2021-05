Biden osaleb videosilla vahendusel NATO idatiiva kohtumisel

Niinimetatud Bukaresti Üheksa koondab alliansi idapoolseid liikmeid, kellest enamik jagab muret Venemaa katsete pärast taastada oma mõju regioonis.

Kohtumise võõrustaja Rumeenia president Klaus Iohannis kirjutas Twitteris, et kõnelused valmistavad ette NATO juunikuist tippkohtumist ning kõne all on muu hulgas alliansi idatiiva kaitse ja heidutus.

Kohtumisel osalevad Rumeenia, Ungari, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia, Eesti, Läti ja Leedu ning sellest võtab osa ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Poola president Andrzej Duda ütles enne kohtumist briifingul, et kõneluste üks keskne teema on ka Ukraina.

Ta väljendas kergendust, et Venemaa on tõmmanud Ukraina piiri lähedalt tagasi suure osa oma vägedest, mis sinna hiljuti saadeti. Duda sõnul usub ta, et see vähendas veel ühe Venemaa invasiooni ohtu.

«Pole aga mingit kahtlust, et olukord on seal väga raske, et Ukraina territoorium on okupeeritud,» ütles Duda.

«Euroopa ega ka maailm ei saa pöörata pilku kõrvale sellelt osalt meie kontinendist,» ütles Duda. «Me kõik peame ühest küljest kindlasti toetama Ukrainat, kuid teisalt kaitsma ka oma julgeolekut, kuna see on meie idatiib,» lisas ta.

Teisipäeval osalevad Rumeenia ja Poola president Rumeenia idaosas sõjalisel õppusel «Justice Sword 21».