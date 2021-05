Levits: Euroopa ja USA vajavad teineteist

Levits rõhutas kohtumisel Atlandi-üleste suhete olulisust ning märkis, et koostöö täiustamisel on äärmiselt oluline USA poolne initsiatiiv ja valmisolek, ütles presidendi pressiesindaja.

Läti president rääkis, et tal on au esindada rühma NATO liikmesriike, kes hindavad kõrgelt transatlantilist koostööd ja on valmis alliansi arendamiseks kõvasti tööd tegema.