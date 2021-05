Hiina avalikustas viimase rahvaloenduse tulemused

Hiina võimud on olnud hirmul, et elanikkonna vananemine ja aeglustuv sündimus võivad põhjustada demograafilise kriisi.

Hiina valitsus kinnitas juba aprilli lõpus, et rahvaarv on kasvanud, millega lükati tagasi väited, et kord kümne aasta jooksul läbi viidav rahvaloendus näitas langust. Riiklik statistikaamet komenteeris ajalehe Financial Times väidet, mis on tavatu samm, kuid näitab teema tundlikkust.