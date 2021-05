EL nõuab kohtus AstraZenecalt 90 miljonit vaktsiinidoosi

ELi sõnul on firma rikkunud lepinguga sätestatud reegleid. Tegu on ELi teise kohtuasjaga AstraZeneca vastu pärast seda, kui blokk pöördus aprilli lõpus AstraZeneca vastu kohtusse seoses vaktsiinitarnete viibimisega.

Briti-Rootsi ravimifirma lubas lepingu kohaselt toimetada ELile juuni lõpuks 300 miljonit doosi Covid-19 vaktsiini, kuid on tarnetega hilinenud ja toimetanud kohale vaid 50 miljonit doosi.

ELi esindaja märkis, et ettevõte peaks tarnima kohese kompensatsioonina juuni lõpuks blokile kokku vähemalt 120 miljonit vaktsiinidoosi.

AstraZeneca esindaja teatas täna, et uus kohtuasi ei ole vajalik, arvestades seda, et üks kohtuasi on juba käimasolev.