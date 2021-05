Leedul on Covid-19 vaktsiini tootmise võimekus ja riik otsib võimalusi seda masstootmiseks rakendada.

Leedu majandus- ja innovatsiooniminister Aušrinė Armonaitė ütles ettevõtet Northway Biotech külastades, et Leedul on Covid-19 vaktsiini tootmise võimekus.

Vilniuses tegutsev ettevõte Northway Biotech teatas, et on koostöös Šveitsi ametivendadega loonud koroonaviiruse ravimi, mis tekitab viirust hävitavaid antikehi. Praegu käivad Šveitsis ravimi kliinilised katsed ja soodsate tulemuste puhul võib see turule jõuda veel sel aastal.