Kohtunik: Briti sõjavägi kasutas 1971. aastal Põhja-Iirimaal ülemäärast jõudu

Kümme inimest – teiste seas preester ja kaheksa lapse ema – tapeti Põhja-Iirimaal kolm aastakümmet (1968-1998) väldanud sektantliku konflikti ("The Troubles") haripunktis.

Uurimine tuvastas, et kõik peale ühe, lasti maha Briti sõdurite poolt, kes toodi 1969. aastal provintsi rahuvalvemissioonile.

Keegan jagas kümme surmajuhtumit viie juurdluse vahel ja langetas erinevaid otsuseid. Muu hulgas leidis ta, et "puudusid veenvad tõendid õigustamaks ohvrite tulistamist ning et "armee ei ole esitanud mingit põhjendust".

"Sellest on 50 aastat," lausus pisarsilmi ühe ohvri 63-aastane tütar Joan Connolly.

"See purustas meie elud. Kuid täna me saime õiguse, saime rahu. Me oleme puhtaks pesnud minu ema nime," lausus ta.