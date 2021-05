ÜLEVAADE ⟩ McCannid ootavad tütre 18. sünnipäeval endiselt vastuseid

Täna tähistaks McCann 18. sünnipäeva, kuid selle asemel on endiselt käimas jõupingutused, et jäljetult kadunud tüdruku saatuse kohta mingisugustki informatsiooni leida. Alates 2007. aasta 3. mai õhtust, mil McCann kadunuks jäi, on uuritud tuhandeid võimalikke niidiotsi, kontrollitud lugematul arvul vihjeid ja uurimisele kulutatud kümneid miljoneid eurosid, kuid maailma enim kajastatud kadumisjuhtum on endiselt lahenduseta.