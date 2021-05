Süüriast pärit Faeza Satouf sai Taanis varjupaiga 2015. aastal, lõpetas keskkooli ning töötab praegu õeks õppimise kõrvalt kaubanduskeskuses. Nüüd on Taani võimud aga otsustanud tema elamisloa tühistada ning saata ta peagi tagasi Süüriasse, samas kui Satoufi pereliikmed tohivad edasi Taani jääda. FOTO: David Keyton/AP/Scanpix

Taanis elavad süürlased tunnevad tuleviku ees hirmu – esimesena Euroopas otsustas Kopenhaagen, et osa Süüria piirkondi on piisavalt ohutud inimeste naasmiseks, ning neil, kes on pärit Damaskusest või selle ümbrusest, elamisluba enam ei pikendata.