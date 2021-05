Kiievis otsiti läbi mõjuka venemeelse seadusandja Medvedtšuki kodu

66-aastane Medvedtšuk on Vene presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane ja teda on Ukrainas korduvalt kritiseeritud äritegemise eest Venemaaga, mis toetab Donbassi separatiste.

«Me saame kinnitada läbiotsimisi,» ütles SBU, lisades, et täpsem info edastatakse hiljem.

Peaprokurör Irõna Venedõktova teatas, et Medvedtšuk ja teine Moskva-meelne seadusandja Taras Kozak on uurimise all.