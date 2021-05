Liz Cheney: Trump ja tema toetajad parteis õõnestavad demokraatiat

Cheney ei nimetanud konkreetselt ühtegi partei juhtliiget, kuid esindajatekoja vähemuse liider Kevin McCarthy ja vabariiklaste tähtsuselt teine Steve Scalise on kutsunud teda praeguselt positsioonilt «tagandama», kuna ta korduvalt tõrjus Trumpi valeväited, et too kaotas novembris peetud presidendivalimised ulatusliku pettuse tõttu, ning kritiseeris endist presidenti poolehoidjate julgustamise eest, kes jooksid 6. jaanuaril Kapitooliumile tormi.

«Täna oleme silmitsi ohuga, mida Ameerika ei ole kunagi varem näinud,» ütles Liz Cheney. «Endine president, kes provotseeris vägivaldse rünnaku sellele Kapitooliumile jõupingutuses varastada valimised, on taasalustanud oma agressiivset jõupingutust veenmaks ameeriklasi, et valimised varastati temalt.»

Vabariiklaste liidrid on rõhutanud, et nende peamine kriitika on olnud, et esindajatekoja vabariiklaste tähtsuselt kolmandal positsioonil olev Cheney peaks oma sõnumites keskenduma sellele, mis aitaks parteil võita järgmisel aastal vahevalimistel tagasi kontroll esindajatekoja üle, mitte aga partei siselõhedele endise presidendiga seotud küsimustes.