WHO: koroonaviiruse India varianti on leitud 44 riigis üle maailma

ÜRO terviseagentuur ütles, et koroonaviiruse varianti B.1.617, mis avastati Indias esmakordselt mullu oktoobris, on tuvastatud «44 riigis kõigis kuues WHO piirkonnas».

B.1.617 varianti leiti avalikku andmebaasi GISAID laaditud proovidest, mis on tulnud 44 riigist. Lisaks on WHO saanud infot India variandi avastamisest veel viies riigis.

Välisriikidest on koroonaviiruse India tüve leitud enim Suurbritannias.