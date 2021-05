Nauru teatel on vaktsineeritud kõik riigi täiskasvanud

Väikeriik, mis on üks väheseid viirusevabasid paiku maailmas, teatas et tema neli nädalat kestnud vaktsineerimiskampaania ületas ootusi.

Rakkerühma esimees Kieren Keke ütles, et Naurul on on õnneks olnud piisavalt vaktsiinidoose kõigi oma täiskasvanute jaoks. Samas toonitas ta, et tuleb jääda ettevaatlikuks ja jätkata testimist.