Taliban vallutas piirkonna Kabuli lähedal

Nerkh asub pealinnast 40 kilomeetri kaugusel Wardaki provintsis, kust mässulised on juba pikka aega Kabuli rünnakuid teinud.

Talibani kõneisik Zabihullah Mujahid ütles, et piirkond hõivati eile.

Kaitseministeerium teatas täna, et alustab pealetungi ala tagasivallutamiseks.

Suur osa Wardaki ja naaberprovintsi Logari aladest on olnud aastaid Talibani kontrolli all ja neid on kasutatud strateegilise platvormina Kabuli sisenemiseks.