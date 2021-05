India arstid hoiatavad lehmasõnniku kasutamise eest koroonaravimina

Koroonapandeemia on Indiat tugevalt laastanud: registreeritud on 22,7 miljonit nakatumist ja üle 246 000 surmajuhtumi. Ekspertide sõnul võivad tegelikud arvud olla kuni kümme korda kõrgemad ning inimesed üle riigi üritavad leida vabu haiglakohti, hapnikku ja ravimeid.

Lääna-Indias Gujaratis on mõned inimesed hakanud külastama kord nädalas lehmalautasid, et määrida ennast sõnniku ja uriiniga, usus, et see tugevdab immuunsust ja aitab neil koroonaviirust eemal hoida või sellest paraneda, vahendab Reuters.